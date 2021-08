Dafne Navarro: 'Al momento de pasar a la Final no lo podía creer; estoy muy orgullosa'

Dafne Navarro, gimnasta mexciana, tuvo una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al meterse en la Final de salto de trampolín en donde terminó en la octava posición al haber tenido una caída.

Tras su participación en Tokio 2020, Dafne habló a través de sus redes sociales y revivió su pase a la Final y su experiencia en los Juegos Olímpicos.

"La verdad es que disfruté mucho la comeptencia. No estaba nada nerviosa, estaba muy concentrada y al momento de pasar a la Final no me lo podía creer, la verdad yo sabía que era algo muy díficl de logar", dijo Dafne a través de su cuenta de TikTok.

"Viví unos Juegos Olímpicos increibles. Gracias a todos, vamos por más, la verdad que hubo una caida gacha al Final, pero me sentía muy fuerte y con una claridad mental que en mi vida había snetido. Esto no se caba aquí y esyoy muy motivada para París", concluyó Dafne.

