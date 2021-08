Aremi Fuentes tras ganar el bronce: 'Hace dos meses no sabía si iba a poder estar en forma'

Aremi Fuentes se convirtió en la segunda mujer mexicana en subir al podio en la prueba de Halterofilia al llevarse el bronce; sin embargo, el camino no ha sido fácil ya que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estuvo en riesgo debido a una lesión, pero su inspiración Soraya Jiménez la impulsó a no darse por vencida.

"Hace dos meses no sabía si iba a poder estar en forma, tuve una lesión en la rodilla. Siempre tuve una inspiración en Soraya Jiménez, no perdí la fe, como ella no la perdió en su momento", reveló la medallista en entrevista para TV Azteca.

Ahora, la halterista quiere disfrutar de su éxito después del arduo trabajo que realizó para poder llegar a la justa olímpica.

"Sentí mucha emoción, trabajé estos dos meses con mucha intensidad, se logró, ahora hay que disfrutar.

"Agradezco mucho a todo mi equipo de trabajo, gracias por estar conmigo, gracias a mi entrenador, mi familia, a la gente que creyó en mí", declaró.

