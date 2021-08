Ana Guevara: 'Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas pronosticadas'

Complejo panorama. Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, reconoció que la delegación mexicana en Tokio 2020 ya no tiene los argumentos para cumplir el pronóstico de 10 medallas para esta justa veraniega.

En entrevista con el rotativo Milenio, la exvelocista explicó que no se podrá concretar una actuación histórica que supere la cosecha de los mejores Juegos Olímpicos para nuestro país que fue precisamente en México 1968, cuando se consiguieron nueve preseas en total, tres de ellas de oro.

"Ya no tenemos condiciones para las 10 medallas, y de todos los cuartos lugares teníamos contados algunos como posibles metales. Hubo situaciones como las de Alejandra Valencia que por un tema de medición se queda atrás, y son los imponderables que no podemos controlar. No haremos un juicio sumario contra las deportistas, han competido y se han mostrado a la altura del evento, y hay que darle vuelta a la página aunque aún hay participaciones por ver.

“El equipo ha hecho un buen trabajo, el desempeño ha sido digno de estar en unos Juegos Olímpicos, y aquí no se vienen a probar ya que es una competencia de alto nivel, el resultado ha sido que han estado en la pelea de los metales, y finalmente si esto hubiera acabado en medallas el número estipulado estaría vigente, y estamos ahora a menos ocho medallas y más las obtenidas estaríamos en el número pronosticado, pero el pronóstico no tiene palabra” explicó.

