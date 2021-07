Ana Ferrer: 'Este es un sueño hecho realidad, representar a México en halterofilia en JO'

Ser medallista olímpica es el motor que impulsa a Ana Gabriela López Ferrer, quien heredó de su madre el gusto y la pasión por la halterofilia, deporte que comenzó a practicar a los 12 años de edad.

“Es un deporte neto de familia pues mi mamá, mi hermana, mis primos, de hecho mi primer entrenador fue mi tío, entonces era obvio que me iba a gustar porque desde niña los veía cuando iban a entrenar, cuando se iban a competir y un día dije quiero levantar pesas con ustedes.

“Fue algo lindo, tenía como que cierta noción de lo que iba a hacer porque los veía siempre pero ya el hecho de tocar la barra, de agarrar la magnesia, de ir mejorando en cuanto a kilos, de levantar más peso fue una experiencia maravillosa, fue algo increíble y creo que eso fue lo que me fue enganchando más en este deporte”, recordó Ana en entrevista con RÉCORD.

Después de su segunda Olimpiada Nacional, la halterista veracruzana comenzó a trabajar en el sueño olímpico que hará realidad en Tokio 2020 donde buscará colgarse una medalla en la categoría de 55 kilos.

“Estaba todavía muy pequeña pero dije puedo llegar a unos Juegos Olímpicos, puedo lograrlo, además de que mi familia siempre me ha estado apoyando y somos una familia de deportistas entonces ellos me dijeron tú tienes el talento, tú puedes llegar a unos Juegos Olímpicos “, rememoró.

López Ferrer llega a la máxima justa veraniega como la quinta del ranking mundial de su categoría, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, mientras que en el Campeonato Mundial Pattaya, Tailandia, de ese mismo año finalizó en el cuarto lugar en arranque y en el séptimo en el total.

Resultados que la posicionan como una de las cartas fuertes de México par pelear por una presea en Tokio 2020.

“Estoy sumamente nerviosa, pero también estoy muy emocionada. Este es un sueño que se ha hecho realidad, es un trabajo de años, entonces estoy súper motivada y emocionada por representar a mi país en estos Juegos Olímpicos.

“Me lo imagino como lo mejor. Como atletas siempre trabajamos en la visualización, entonces estoy trabajando, haciendo el mejor escenario posible, estoy entrenando muy fuerte, dándolo todo porque quiero obtener el mejor lugar”, aseguró.

SORAYA, EL EJEMPLO

Emular a Soraya Jiménez (q.e.p.d), primera campeona olímpica de México, y a María del Rosario Espinoza, máxima medallista olímpica mujer mexicana, es el objetivo de Ana Gabriela López Ferrer.

“Quiero ser medallista olímpica, ese es mi sueño. Mi ejemplo a seguir obviamente es Soraya porque fue la primera y es hasta ahorita la única mexicana en dar olímpico en levantamiento de pesas, pero también María del Rosario porque es múltiple medallista en Juegos Olímpicos y es algo que también quiero ser, quiero ser como ella”, platicó Ana en entrevista con RÉCORD.

Las lesiones son el más grande obstáculo que ha tenido que vencer López Ferrer durante su trayectoria deportiva. Sin embargo no la alejan de su objetivo en busca de hacer historia para México.

“Tengo una cirugía de rodilla, tengo dos hernias discales, tengo un SLAP en el hombro. Levantar pesas es un deporte muy agresivo para el cuerpo, peso 55 kilos, entreno con el doble de mi peso corporal, sé que lo estoy acabando un poco pero también sé que todo esto va a valer la pena”, aseguró la halterista de 26 años de edad, quien nunca ha pensado en desistir.

“La competencia que me marcó fue el Mundial de Tailandia 2019 donde me quedé a dos kilos de una medalla de bronce, era mi tercer Campeonato Mundial de mayores, entonces quedarme tan cerca de una medalla es algo que te marca como atleta porque te hace ver que estás ahí, que les estás peleando países que son potencias como Asia y Europa, entonces creo que eso también es lo que me está motivando ahorita a decir yo puedo lograr algo grande”.

