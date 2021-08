Alexis Vega sobre Jimmy Lozano: 'Es un líder, me hizo crecer a mí y a otros jugadores'

Alexis Vega no se cerraría las puertas de la Selección. El delantero de Chivas recordó el pasaje en donde declaró su deseo de no acudir a una concentración de la Selección Sub 23 tras sufrir una lesión en el tobillo, asegurando que jamás se negaría a vestir la camiseta de México.

“Cuando hice esa conferencia no me expresé como quería, se malinterpretaron las cosas. Posteriormente hablé con Jaime (Lozano) y le expliqué que lo que quería decir es que yo no quería ir a ese microciclo porque venía arrastrando la lesión que sufrí con Cruz Azul en ese partido amistoso y quería encontrarme bien para poder disputar una buena Liguilla con mi equipo.

“El profe me dejó claro que jamás me cerraría las puertas de la Selección y menos que yo me las cerraría, porque sé que representar a mi país es un orgullo. Ahora totalmente agradecido con el profe, después de esas declaraciones me perdí una o dos convocatorias, pero seguí trabajando, sabía que podía representar a mi país y se dio la oportunidad de ir a Tokio y muy contento por lo que se logró”, recordó el atacante nacional.

El futbolista del Guadalajara se deshizo en elogios por el ‘Jimmy’, además de augurarle éxito en el lugar donde decida continuar con su carrera como director técnico.

“El profe es un líder, en toda la extensión de la palabra. No me hizo crecer solo a mí, sino que muchos jugadores crecieron. Creó una familia. El profe siempre me dejó jugar libre, encarar, meterme por dentro o fuera. El profe tomará sus decisiones y me toca desearle mucho éxito, es una gran persona y le irá bien a dónde vaya”, culminó Vega.

