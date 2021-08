Alexa Moreno sobre un posible retiro: 'Tengo que meditar muchas cosas'

Detrás del cubrebocas de Alexa Moreno se escondía una sonrisa de oreja a oreja que la gimnasta mostraba en lo poco que se podía ver de su rostro. La joven de 26 años está satisfecha con una actuación en Tokio 2020 que rebasó sus propias expectativas.

“Lo disfrute muchísimo. Fue un mejor resultado al que yo había esperado, no tenía pensado que me fuera tan bien. Obviamente siempre queda (la sensación) de estar cerca del tercero, pero estuvo bastante bien”, dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La oriunda de Mexicali no tiene queja alguna de la marcación de los jueces, misma que desató polémica en redes sociales en México tras la inconformidad de la afición tricolor que esperaban ver a su representante en el podio.

“Eso ya está fuera mí, la verdad me sentí muy bien con lo que hice. No me arrepiento de nada, creo que mi preparación fue la que tuvo ser y pues nada, así salió el resultado”, aseguró Alexa. Sobre los rumores de un posible retiro de la actividad olímpica la gimnasta simplemente respondió “Eh… tengo que meditar muchas cosas”.

