Muere Paco Villa, narrador de TUDN, tras una larga lucha contra un cáncer agresivo

Este 1 de mayo se informó sobre la muerte de Paco Villa, quien padecia de un cáncer agresivo, y quien será recordado como uno de los más grandes narradores que ha visto nuestro país, pues por más de dos décadas hizo vibrar a millones de aficionados con sus emocionantes y memorables relatos, y la pasión que mostro en cada programa de Televisa.

Villa era un apasionado seguidor del Cruz Azul y una de sus narraciones más emblemáticas se remonta a 2021, año en que La Máquina logró romper su maldición de 23 años sin levantar el título de liga.

A través de X, antes Twitter, TUDN dio a conocer la lamentable noticia, donde dedicó un emotivo mensaje a uno de sus mejores narradores en su historia: "Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus narraciones, pero sobre todo, gracias a ti, por todas las emociones que transmitiste, por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tu eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en paz".

El cronista mexicano tuvo la fortuna de llevar las emociones de aquel partido contra Santos y le fue imposible esconder su explosión de sentimientos, creando una atmósfera de nerviosismo y pasión que contagió a millones.

"23 largos años con cinco meses y 23 días han pasado. La Máquina celeste de Cruz Azul celebra, grita, es campeón del futbol mexicano. A ti, aficionado que apenas estás abrazando estos colores, que jamás lo habías visto campeón, este título te lo dedica La Máquina. A ti, que te fuiste, que renunciaste, estamos de regreso; y sobre todo a ti, que los viste campeones en los 70, que sufriste el del 97 y que sufriste tantos sinsabores. Se vale llorar, expresarse, llorar, gritar. ¡Cruz Azul, campeón del futbol mexicano!".

Irónicamente, otra de sus frases más recordadas se dio durante la eliminación de su amado equipo en las Semifinales del Guardianes 2020, donde los cementeros dejaron ir una ventaja de tres goles ante Pumas, calificando la remontada como "la cruzazuleada más grande".

"Lloren universitarios. Con toda la raza, con todo el espíritu, con toda la pasión y todo lo que se le tiene que meter a un partido, todo lo que le faltó a La Máquina. La madre de todas las madres, no la quiero decir pero se impone. Hoy, en este instante les hablo como cruzazulino: la cruzazuleada más grande ¡No lo puedo creer!".

También fue la voz de uno de los más increíbles y bellos goles en la historia de la Selección Mexicana: la chilena de Raúl Jiménez contra Panamá en el Estadio Azteca.

"¡Gol que grita México! ¡Qué bárbaro, de esto no me acuerdo nunca! ¡Llórenlo, grítenlo! Jiménez, el día de hoy, el futbol mexicano te la debe. Si se les salieron las lágrimas, si se quedaron sin voz, no fueron los únicos”.

Villa comenzó su carrera en la crónica deportiva en 1997, dos años después de ingresar a Televisa Radio. En su amplia y destacada trayectoria, relató cientos de partidos de la Liga MX, así como torneos internacionales como Champions League, LaLiga, Mundiales de Clubes, Concachampions, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

