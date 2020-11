NFL: Ben Roethlisberger fue activado de lista de Covid-19; podrá jugar contra Bengals

Los Pittsburgh Steelers activaron este sábado a su mariscal de campo Ben Roethlisberger y a otros tres compañeros de equipo y salieron de la lista de Coronavirus, previo a que los Steelers (8-0) reciban a Cincinnati (2-5-1).

Roethlisberger, el apoyador Vince Williams, el corredor Jaylen Samuels y el liniero ofensivo de reserva Jerald Hawkins se vieron obligados a ponerse en cuarentena esta semana después de que su compañero de equipo Vance McDonald diera positivo por el coronavirus. Los cuatro jugadores han dado negativo en repetidas ocasiones, despejando el camino para que jueguen.

Roethlisberger, de 38 años, bromeó diciendo que si bien su cuerpo disfrutaba del tiempo libre, servir como maestro de prekínder para sus tres hijos no era tan divertido como jugar. Roethlisberger no se perdió una reunión gracias a los avances tecnológicos, pero admitió que no era lo mismo que estar en el campo.

"Definitivamente es diferente que en años pasados ​​porque normalmente cuando no he practicado, he estado en el campo detrás de los mariscales de campo", dijo.

Roethlisberger pudo ver cada jugada de práctica mientras Mason Rudolph y Josh Dobbs tomaron las jugadas, pero no pudo hablar con el coordinador ofensivo Randy Fichtner y el entrenador de mariscales de campo Matt Canada en tiempo real. Hizo todo lo posible para ponerse al día con el texto y se mantuvo comprometido con Zoom, pero permitió que haya algunos elementos que simplemente no se pueden replicar en un video.

"Hay algo que decir, tal vez soy de la vieja escuela, acerca de sentarme en una reunión ... cuando los chicos están en la misma habitación y estás dialogando y estás hablando de pequeños matices", dijo Roethlisberger. .

Esta no será la primera vez que Roethlisberger juegue a pesar de estar fuera toda la semana. En noviembre de 2015, una lesión en el pie lo obligó a faltar a la práctica en preparación para un juego contra Cleveland. Landry Jones comenzó en su lugar solo para irse en el primer cuarto con una lesión en el tobillo. Roethlisberger salió de la banca para lanzar para 379 yardas y tres touchdowns en una victoria por 30-9.

Roethlisberger admitió que tomó precauciones adicionales en casa, durmió en una habitación diferente a la de su esposa y usó una máscara tanto dentro de su casa como en el automóvil.

