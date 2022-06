Aaron Donald: ‘Ganar un Super Bowl te vuelve adicto a la NFL’

El liniero ofensivo Aaron Donald, campeón en el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams, aseveró este martes que ganar un campeonato de la NFL te hace adicto a seguir en la liga y no pensar en el retiro.

"Había hablado de retirarme, pero al ganar un Super Bowl te vuelves un poco adicto. No voy a mentir, quiero volver a sentir eso. Esa experiencia es como ninguna otra. Si voy a seguir jugando es sólo para ganar otro Super Bowl", explicó Donald.

El liniero de 31 años ha dicho reiteradamente desde el inicio de su carrera, que empezó en 2014, que se retiraría cuando acumulara ocho años en la NFL, límite que cumplió al final de la campaña 2021 y que coronó con la obtención de su primer anillo de Super Bowl.

Aunque se espera que este logro lo haga cambiar de opinión para firmar una extensión de contrato, el 'tackle' mencionó que aún considera la posibilidad del retiro.

"He estado diciendo desde que entré en la liga que iba a jugar ocho años y terminar. Luego algunos pensaron; dijo que si gana un Super Bowl se retiraría. No, dije que jugaría ocho años, y probablemente dejaría de jugar al fútbol", mencionó.

La temporada 2021 fue espectacular para Aaron Donald. Consiguió 12.5 capturas, forzó cuatro balones sueltos, sumó 84 tacleadas, generó 64 presiones al mariscal de campo, además de que fue seleccionado al Pro Bowl por octava ocasión y ganó el Super Bowl.

El liniero aceptó que el título y sus números han hecho que flaqueé en su postura sobre decir adiós.

"Cuando me recuerdo diciendo que terminaría en ocho años, pero luego experimentas algo así, quiero hacer todo lo posible para experimentarlo nuevamente. Ahora veo por qué Tom Brady puede jugar durante tanto tiempo, porque este tipo ganó siete anillos".

A pesar de su amor al juego, el nacido en Pittsburgh, Pennsylvania subrayó la importancia que tendrá para quedarse en los Rams una mejora en su contrato que actualmente le da 14.25 millones de dólares al año.

"No se trata de dinero, pero es un negocio al final. No quiero jugar si no puedo ganar. Si tengo una oportunidad real de ganar otro Super Bowl tiene sentido jugar; pero, de nuevo, sigue siendo un negocio. Tenemos que manejar el lado comercial de las cosas".

