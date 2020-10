Patriots: Stephon Gilmore dio positivo por Coronavirus y juego vs Broncos está en riesgo

Stephon Gilmore, esquinero estrella de los Patriots, dio positivo por Coronavirus este miércoles, convirtiéndose en el tercer jugador de New England contagiado, lo que pone en riesgo el encuentro de la Semana 5 contra los Broncos.

De las pruebas realizadas este martes, el cornerback de 30 años fue el único que recibió un resultado positivo, por lo que este miércoles tuvo que volver a ser sometido al test, mientras que el equipo canceló la práctica de este día.

Con Gilmore, la cifra de positivos por Covid-19 en Patriots aumenta a tres, luego de que Cam Newton resultara contagiado la semana anterior y no pudiera jugar el encuentro contra los Chiefs, además este martes se confirmó el caso positivo del defensivo Bill Murray.

Hasta el momento, la NFL no se ha pronunciado al respecto, por lo que el partido de New England vs Denver que se jugará el domingo sigue en pie.

