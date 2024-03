Aficionados del Dolphins vs Chiefs requirieron amputación por congelamiento

Algunas de las personas que asistieron al frío partido de playoffs de los Kansas City Chiefs en enero tuvieron que someterse a amputaciones después de sufrir congelación, informó un hospital de Missouri.

El Research Medical Center no dio cifras exactas, pero indicó en un comunicado que dio tratamiento a docenas de personas que habían sufrido congelación durante una ola de frío de 11 días en enero. Doce de esas personas --incluyendo algunos que estuvieron presentes en el partido del 13 de enero-- tuvieron que someterse a amputaciones, principalmente en dedos de pies y manos. Y el hospital indicó que se esperan más cirugías durante las próximas dos semanas a medida que "evolucionen las lesiones".

El hospital de la Universidad de Kansas indicó que también trató a víctimas de congelación después del partido, pero no reportó ninguna amputación.

La temperatura para el partido de la Ronda de Comodines entre los Miami Dolphins y Chiefs fue de -20 grados Celsius y las ráfagas de viento provocaron una sensación térmica de -32.

Eso rompió el récord del partido más frío en la historia del Arrowhead Stadium, que había sido de -17.2 grados, establecido en un partido de 1983 contra los Denver Broncos e igualado en el 2016 frente a los Tennessee Titans.

El partido de la Ronda de Comodines se jugó el mismo día que se suponía que los Buffalo Bills recibirían a los Pittsburgh Steelers, pero ese juego se retrasó un día debido a una tormenta de nieve que arrojó dos pulgadas de nieve en New York e hizo que viajar al partido fuera demasiado peligroso.

El partido en Kansas City se jugó como estaba planeado porque el clima gélido no presentó problemas similares para llegar al Arrowhead Stadium, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre vientos helados "peligrosamente fríos".

A los aficionados se les permitió entrar al estadio con mantas térmicas y pequeños trozos de cartón para colocarlos bajo sus pies sobre el frío cemento.

El partido más frío en la historia de la NFL sigue siendo -25 grados en el Juego por el Campeonato de la NFL de 1967, cuando los Green Bay Packers vencieron a los Dallas Cowboys en el Lambeau Field en un partido que se conoce como el Ice Bowl. La sensación térmica de ese día fue de -44 grados.

Los Chiefs no respondieron de inmediato a los mensajes por correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.

