NFL: Mike Tomlin admitió que se quedó dormido en el Chargers vs Raiders

La victoria de Las Vegas Raiders sobre Los Angeles Chargers definió los últimos pases a la Postemporada de la NFL siendo para los Malosos y los Pittsburgh Steelers que más temprano había vencido a los Baltimore Ravens.

El triunfo de Raiders se dio de forma dramática faltando dos minutos para el final del tiempo extra que disputaron, pero eso no fue visto por el head coach de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, quien confesó haberse quedado dormido antes de finalizar el juego.

"Me quedé dormido", confesó Tomlin en conferencia. "Sabía que me esperaba un día de trabajo, o asumí que me esperaba un día de trabajo. Pienso que, en algún punto, (los Raiders) estaban arriba por 15 y ese número te dejaba hasta cierto punto cómodo", agregó.

"Probablemente, me fue mejor no viéndolo", aseguró Tomlin sobre el partido el gol de campo de Daniel Carlson que dio la victoria a los Raiders.

Este triunfo clasificó a los Pittsburgh Steelers que ahora se medirá a los Cincinnati Bengals en la Ronda de Comodínes.

