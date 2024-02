Los ‘underdogs’ que han ganado el Super Bowl

Si ya estás familiarizado con los términos de las apuestas deportivas, posiblemente sepas a qué nos referimos con la palabra ‘underdog’. Cuando checas los momios para un partido entre dos equipos o deportistas, notarás que usualmente uno de ellos tiene momios más altos que el otro. Este sería el underdog, aquel bando o participante que es el menos favorecido para ganar y, por ende, tiene los momios más generosos. Asimismo, entre más diferencia haya entre ambos, más amplio suele ser el spread.

Para los grandes eventos deportivos como el Super Bowl, apostar por el underdog puede ser riesgoso, ya que estos suelen ser los que terminan perdiendo. Sin embargo, con el paso de los años, ha habido varias ocasiones en las que el underdog ha quedado como campeón de la NFL. A continuación, te diremos cuáles son algunos de los underdogs más grandes que han ganado el Super Bowl.

#5 - Super Bowl XXXII (1998): Denver Broncos vs. Green Bay Packers

Favoritos: Packers

Spread: +11

Resultado: Ganaron los Broncos (31-24)

#4 - Super Bowl IV (1970): Kansas City Chiefs vs. Minnesota Vikings

Favoritos: Vikings

Spread: +12

Resultado: Ganaron los Chiefs (23–7)

#3 - Super Bowl XLII (2008): New York Giants vs. New England Patriots

Favoritos: Patriots

Spread: +12

Resultado: Ganaron los Giants (17–14)

#2 - Super Bowl XXXVI (2002): New England Patriots vs. St. Louis Rams

Favoritos: Rams

Spread: +14

Resultado: Ganaron los Patriots (20–17)

#1 - Super Bowl III (1969): New York Jets vs. Baltimore Colts

Favoritos: Colts

Spread: +18

Resultado: Ganaron los Jets (16-7)



