NFL: Travis Kelce confesó que se inspiró en Rob Gronkwoski para ser un mejor ala cerrada

Andy Reid acababa de desempacar sus maletas en Kansas City cuando el 26 de abril de 2013 eligió a Travis Kelce en la tercera ronda de un Draft en el que hizo de Eric Fisher la primera selección global. Como si hubiera visto en una bola de cristal, edificó una fortaleza lista para que cuatro años más tarde Patrick Mahomes tuviera un auténtico ejército a su disposición.

En aquel entonces, Rob Gronkowski ya era el fiel escudero de Tom Brady y había roto algunos récords como el del mayor número de yardas para un ala cerrada en una temporada, hasta entonces, con mil 327 y más touchdowns para un jugador de su posición con 18, todo conseguido en su segundo año como profesional en New England. A pesar de ser de la misma edad con solo 4 meses y 19 días de diferencia, Gronk llegó tres años antes que Kelce a la NFL, dejando una vara muy alta para el resto de los tight ends alrededor de la liga.

"Gronk es increíble, no todos estamos bendecidos con su tamaño y su velocidad y con cómo es y la energía que tiene. Por lo grande que es solo necesita un poco de separación. Su dominio me alimentó mientras me convertía en jugador de la NFL", admitió el jugador de los Chiefs en el Media Day del Super Bowl LV.

El egresado de la Universidad de Cincinnati tomó detalles técnicos del de la Universidad de Arizona en busca de mejorar su propio juego, pero lo que más impulsó a Kelce de Gronwkowski fue la derrota de los Chiefs ante los Patriots en el Juego de Campeonato de la AFC de la temporada 2018, cuando New England ganó el último de sus seis títulos posteriormente ante Rams.

"Nunca he ganado a Rob Gronkowski y Tom Brady en una situación de Playoffs y soy muy consciente de eso", lamentó Kelce, quien también sufrió la derrota ante los Pats en la Ronda Divisional de 2015, por lo que en el Raymond James Stadium el próximo 7 de febrero, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Gronk y Brady, la segunda dupla con más touchdowns en la historia de los Playoffs con 12, solo detrás de los 13 de Joe Montana y Jerry Rice.

Kelce se ha fortalecido tanto tras la estela de Gronkowski, que desde 2016 y hasta 2020, ha roto la marca de las mil yardas recibidas, anotando al menos cuatro touchdowns y llegando al Pro Bowl en cada temporada. Coincidentemente con el regreso del retiro de Gronk, esta campaña fue la mejor de Kelce, al establecer una nueva marca para un ala cerrada con mil 416 yardas recibidas y 105 recepciones en la campaña regular.

"(Kelce) es el mejor jugador de la ofensiva de los Chiefs. Una cosa que es muy intrigante sobre Travis Kelce, y nunca antes había visto esto con ningún otro jugador en la NFL, es que Kelce mejora cada año que lo he visto jugar en la NFL. Lo que ha hecho por la posición de ala cerrada, solo puedo tener respeto por eso", dijo Gronkowski en el Media Day.

El ala cerrada de Kansas City ocupa el segundo lugar entre los mejores de su posición en la historia de la Postemporada en cuanto a recepciones se refiere con 73, así como en yardas recibidas con 859 y recepciones de touchdown con nueve. Solo por detrás del de Tampa Bay con 83 recepciones para mil 206 yardas y 12 touchdowns en cada categoría. Por lo que en el Super Bowl se podrá atestiguar el show de quizás los dos mejores TE de la última época.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GRONKOWSKI PREVIO AL SUPER BOWL LV: 'KELCE ES MEJOR CADA AÑO Y LO SEGUIRÁ SIENDO'