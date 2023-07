Bills: Damar Hamlin reportó al training camp en medio de una gran ovación de aficionados

Han pasado casi siete meses desde que Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco a la mitad de un juego de Monday Night Football contra los Cincinnati Bengals. Este miércoles, el profundo de los Buffalo Bills reportó en el ‘training camp’, en donde fue recibido por una fuerte ovación por parte de los aficionados.

La noche del 2 de enero del 2023 será una que Damar jamás olvidará, pues a sus 24 años, estuvo cerca de perder la vida haciendo lo que más ama, jugar al futbol americano. Un fuerte impacto en su pecho al tratar de detener al receptor Tee Higgins puso a orar a todo el mundo, pues parecía una tacleada de rutina, sin embargo, Hamlin apenas se puso de pie, se desvaneció.

El safety recibió de inmediato las asistencias médicas que lo tuvieron que reanimar en un par de ocasiones antes de ser trasladado de emergencia al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, en donde permaneció una semana. Al ver mejoras, el jugador de los Bills fue llevado al Centro Médico General de Buffalo en Nueva York, en donde solamente estuvo un par de días antes de ser dado de alta y volver a casa.

El 18 de abril, el back defensivo recibió el alta médica para volver a jugar en la NFL luego de haber acudido hasta con tres especialistas. Hamlin regresó a entrenar con Buffalo a finales de mayo y el 6 de junio logró realizar su primera sesión completa.

Damar ha sido un verdadero guerrero de la vida, sin embargo, jamás olvidará quienes lo salvaron, es por eso que el pasado 12 de julio, mientras se entregaban los premios ESPYs 2023, el joven de ahora 25 años entregó entre lágrimas el galardón “Patt Tillman” al cuerpo médico que le dio una segunda oportunidad.

Ahora, con muchas ganas de volver a jugar, Hamlin reportó con sus demás compañeros al campamento de entrenamiento para prepararse para la temporada 2023/24 de la NFL.

"No quiero sonar cliché, hombre, pero el 'momento sorpresa' es poder despertar todos los días, respirar profundamente y vivir una vida pacífica. Tener una familia, tener gente a mi alrededor que me ame, que se preocupe por mí, y que esa gente todavía me tenga en sus vidas. Casi me pierden. Morí en la televisión nacional frente a todo el mundo. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa es la bendición más grande de todas. Para mí, todavía tengo a mi gente y para que mi gente todavía tenga a mí."

El head coach Sean McDermott de los Buffalo Bills, aseguró que Damar Hamlin está listo para realizar por completo del campamento. "Con la situación de Damar, como mencioné en la primavera, él tiene todo nuestro apoyo, y siempre lo tendrá, y luego continuaremos tomándolo un día a la vez, e iremos a su ritmo", dijo McDermott a los periodistas. "En este punto, él está ‘full go’ y lo tomaremos un día a la vez, así que creo que ese es el mejor enfoque".

