NFL: Eagles, a soportar el embate de Vikings, 49ers y Cowboys sin Hurts

Con Jalen Hurts en duda por lesión de cara al choque navideño contra los Cowboys, la esperanza por destronar a los Eagles en la cima de la Conferencia Nacional aumentó. Dallas, Minnesota e incluso San Francisco sueñan ya con las posibilidades que les da el hecho de que Philadelphia no pueda contar con su mariscal de campo titular por tiempo indefinido.

El quarterback de los Eagles sufrió una lesión en el hombro en la victoria de su equipo ante los Bears, el domingo pasado en Chicago. Gardner Minshew sería el encargado de comandar a la ofensiva de Philadelphia ante Dallas el sábado por la tarde. Minshew no inicia un juego como titular desde la Semana 18 de la campaña 2021, en donde perdió 51-26 en casa ante el conjunto de la estrella solitaria.

Minnesota (11-3), Dallas (10-4) y San Francisco (10-4) son los perseguidores de cara al cierre de temporada regular. Philadelphia (13-1) no ha logrado obtener resultados positivos cuando no cuentan con su quarterback. Desde que nombraron a Jalen Hurts como el mariscal de campo titular a finales de 2020, los Eagles tienen marca de 1-2 cuando no pueden contar con el egresado de Alabama en el campo.

En el cierre de calendario regular, los Eagles enfrentarán a tres equipos (Cowboys, Saints, y Giants) con dos de ellos en busca aún de meterse a la Postemporada y otro más ya dentro de los Playoffs, en búsqueda aún del título de la División Este de la Conferencia Nacional. Los ‘Niners’ tienen frente a dos rivales que matemáticamente están eliminados (Raiders y Cardinals), mientras que los Vikings a uno (Bears). Los Cowboys están en la misma situación que sus rivales de división, con tres oponentes con posibilidad aún de entrar a la ronda de eliminación.

Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Eagles, no descarta a Hurts y elogió su capacidad física en la conferencia de prensa del martes. “Existe la posibilidad de que pueda jugar esta semana. Es uno de los tipos más duros que conozco y se cura rápido: es un fenómeno. Su cuerpo no es como el tuyo o el mío”, sentenció.

Desde que se expandieron los Playoffs a 12 equipos en 1990, los equipos que terminan como el mejor sembrado de cada conferencia ha sido eliminado 18 veces en la Ronda Divisional, 14 han perdido en la Final de Conferencia, en 18 ocasiones han perdido el Super Bowl.

Únicamente 14 equipos entre 1990 y 2021 han ganado el Super Bowl como el mejor sembrado. El último equipo que ganó el Vince Lombardi como número uno en su conferencia fue Kansas City en 2020 con Patrick Mahomes.

