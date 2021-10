NFL: Fournett combinó con Brady y Buccaneers venció a Eagles

La lesión en el pulgar de Tom Brady obligó al equipo de Tampa Bay a buscar un hombre que cargara con el peso de la ofensiva. Ese elemento fue Leonard Fournette que ayudó a los Buccaneers a mantener un dominio en la ofensiva que ayudó a sacar el triunfo de 28-22 ante los Eagles que aunque metieron un susto al final, no lograron acercarse en el marcador.

El corredor de los Bucs terminó la noche con 127 yardas totales y tres viajes a la zona de anotación en el Lincoln Financial Field. Con la confianza que brindó el exjugador de los Jaguars, Brady pudo tener una noche más tranquila pero no menos efectiva con 297 yardas y dos touchdowns en su registro ante un equipo de Filadelfia que no ha podido vencerlo desde el Super Bowl LII.

Fournette anotó su noveno touchdown por tierra desde que llegó a la organización, a la cual llegó a mediados de la temporada anterior. En el lapso del 2018 al 2019 apenas firmó ocho viajes a las diagonales en Jacksonville. Pese a que el rol inicial era compartir toques de balón con Ronald Jones, el egresado de LSU se ha apoderado del ovoide en la ofensiva de Tampa Bay.

Los Bucs tuvieron ventaja de 28-7 al final del tercer cuarto y aunque su defensiva permitió 15 puntos sin respuesta por parte de los Eagles, no dejaron nunca la superioridad sobre sus oponentes. Cuando Filadelfia soñaba ya con remontar el marcador en los últimos instantes, Brady y compañía salieron a cerrar el juego con una serie ofensiva que llegó a zona de goal solo para colocar la rodilla en tierra.

El veterano de 44 años consiguió así su décima victoria en toda su carrera con no más de tres días de descanso y mantiene a sus Buccaneers en vía de llegar al bicampeonato, aunque la campaña aún es joven. Antonio Brown fue otro de sus elementos que respaldó la labor del quarterback con nueve recepciones para 93 yardas y un touchdown.

