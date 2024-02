Jerry Jones sobre la posibilidad de traer a Belichick: 'Podríamos trabajar juntos'

Los Vaqueros de Dallas sufrieron una de las derrotas más complicadas de la historia de la franquicia, al caer ante los Packers en la ronda de comodines.

Un resultado que apuntaba a que sería el final de Mike McCarthy, pero la franquicia decidió que se quedara por un año más.

Aunque McCarthy seguirá en la estrella solitaria, Jerry Jones fue cuestionado sobre qué sucedería si fuera considerado Bill Belichick para el puesto, en especial por si podría trabajar mano a mano con él.

“Lo conozco personalmente y me agrada. No tengo ninguna duda de que podríamos trabajar juntos. Ninguna. Esa es una expectativa demasiado alta para él. ¿Pero es quizás el mejor entrenador de fútbol profesional de todos los tiempos? Bien podría serlo. Es un amigo y me agrada, y quiero dejarlo muy claro: no tendría ningún problema en trabajar con él”, comentó al sitio Yahoo.

