Dak Prescott se declaró listo para volver con Dallas: 'He enterrado la lesión'

Dak Prescott está de regreso para guiar a los Dallas Cowboys después de superar una dislocación y fractura compuesta en el tobillo derecho que lo dejó fuera durante 11 partidos de la temporada 2020.

El mariscal de campo completó las actividades del equipo y los dos días de minicampamento obligatorio y dejó claro que la lesión ha quedado atrás.

"He enterrado la lesión. Honestamente, chicos, ustedes me conocen, desde el punto de las prácticas, desde el punto de simplemente seguir adelante y seguir con mi vida, la he enterrado mentalmente. Y pienso que ustedes y muchas personas a mi alrededor me deben ayudar a enterrarlo también, para seguir adelante", declaró Prescott al final de la práctica del miércoles.

El quarterback recordó que fue durante las celebraciones del Cinco de Mayo que logró superar la lesión ya que pudo realizar algunos movimientos durante el baile.

"Tuve un buen Cinco de Mayo, fue un poco activo y en ese tiempo quizás hice algunos movimientos de baile y me sentí listo", aseguró.

"Simplemente saber que podía realizar todos los retrocesos, escapar de la presión cuando necesitara. Estoy seguro que ustedes han visto el ejercicio de escapar de la presión que hemos hecho algunas veces. Ese fue importante para mi confianza, simplemente ser capaz de girar y voltear a la izquierda, a la derecha, cambiar de dirección, no sentir nada y liego revisar el video y percatarme de que día a día voy corriendo más fluido. voy mejorando, empleando mis piernas más cuando lanzo. Son solo los bloques de la base, los escalones, para poder llegar a donde quiero. Es emocionante", detalló.

