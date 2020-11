Cowboys: Markus Paul, coordinador de Dallas, hospitalizado de emergencia

Los Cowboys cancelaron la práctica del martes luego de que se registró una emergencia médica no relacionada con el Coronavirus que involucró a su coordinador de fuerza y ​​acondicionamiento, Markus Paul.

Dallas reveló que Markus Paul "experimentó una emergencia médica" el martes por la mañana en las instalaciones, donde el personal médico del equipo lo trató de inmediato antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital.

Una actualización del equipo más tarde el martes dijo que "según la familia Paul, Markus está en proceso de someterse a más pruebas médicas". Los Cowboys dijeron que la información adicional estaría disponible en el "momento apropiado".

El hombre de 54 años es un exsafety de la NFL que jugó para los Chicago Bears (1989-93) y Tampa Bay Buccaneers (1993). Jugó en 71 partidos con 17 aperturas durante esas cinco temporadas. Fue una selección de cuarta ronda de Syracuse, donde fue un All-American de la AP en su último año en 1998.

Paul está en su tercera temporada con el personal de los Dallas Cowboys, luego de haber sido entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento con los New Orleans Saints, New England Patriots, New York Jets y 12 temporadas con los New York Giants. Ha sido parte de cinco campeonatos del Super Bowl, tres con los Patriots y dos con los Giants.

