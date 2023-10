Brock Purdy y los 49ers se mantienen invictos tras vencer a los Cowboys

San Francisco sigue apuntando como el equipo favorito al Super Bowl, pues además de no haber perdido en la temporada, demostró el gran nivel en el que está jugando Purdy. Los 49ers no tuvieron rival en el Levi´s Stadium, ya que los Dallas Cowboys no existieron en un juego donde terminó 42-10 y exhibieron a Prescott.

Brock Purdy fue el jugador de la noche, pues tuvo 17 de 24 pases completos, 252 yardas aéreas, cuatro pases de TD, cero intercepciones, razón por la que los fanáticos creen que es infravalorado al tener uno de los peores sueldos en la NFL. Por su parte, Dak Prescott fue totalmente lo contrario, ya que tuvo 14 de 24 pases, 153 yardas, 1 TD y 3 intercepciones.

San Francisco inició con el pie derecho, pues en su primera serie se fueron a la zona de anotación y sumaron los primeros siete puntos con un pase de 19 yardas de Purdy a George Kittle que se encontraba solo. En el segundo cuarto la fiesta para los dos jugadores continuó, pues aplicaron la misma fórmula.

Con 14-0 en el marcador, la “Estrella Solitaria” movió las cadenas y cruzó por primera vez la media cancha, KaVontae Turpin rompió el cero. No obstante, el gusto les duró poco, pues apareció otro de los jugadores de la temporada, Christian McCaffrey, quien lleva 14 juegos consecutivos anotando, y puso el 7-21.

Al regresar del descanso del medio tiempo, parecía que Dallas venía motivado para hacer la remontada, luego de que Brandon Aubrey hiciera un gol de campo de 50 yardas. Lamentablemente no fue así, pues se vino una lluvia de touchdowns por parte de los 49ers.

Se hizo presente la misma dosis de Purdy y Kittle con su tercer TD de la noche; Kyle Juszczyk consiguió la quinta anotación y Jordan Mason culminó con la paliza en la bahía con un touchdown de 26 yardas por el lado izquierdo.

San Francisco (5-0) buscará mantener el invicto el próximo domingo, ahora contra los Browns, quienes descansaron esta semana, pero tiene una marca de 2-2. Mientras que los Cowboys (3-2) tratarán de regresar a la senda de la victoria el lunes 16 de octubre cuando se midan ante Los Angeles Chargers (2-2) que también descansaron.

