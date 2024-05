Travis Kelce dio su postura sobre los comentarios de Harrison Butker, pateador de los Chiefs

Harrison Butker fue uno de los hombres importantes para que los Chiefs de Kansas City ganar el Super Bowl ante San Francisco en febrero de este año. El pateador logró un gol de campo de 57 yardas (un nuevo récord) para poner el marcador parcial 10-6, tras lo cual su equipo le dio la vuelta para ponerse arriba 10-13 en la patada de despeje del rival.

El gol de Butker fue clave para mantener a los de Andy Reid en la pelea, pero el jugador ahora está en el centro de la polémica por sus comentarios misóginos, homofóbicos y machistas en un discurso que dio en el Benedictine College. El propio entrenador en jefe y el mariscal Patrick Mahomes se han mantenido al margen, al asegurar que pueden no estar de acuerdo, pero deben respetar opiniones distintas.

A ellos se sumó Travis Kelce, que en su más reciente episodio de New Heights con su hermano Jason, coincidió en que no puede juzgar las palabras de Butker. "Lo aprecio como compañero de equipo. Es una gran persona y un gran compañero. Cuando se trata de sus puntos de vista, lo que dijo en el discurso de graduación (del Benedictine College), esos son los suyos".

"No puedo decir que esté de acuerdo con la mayor parte, o con cualquier parte aparte de que él ama a su familia y a sus hijos. No creo que deba juzgarlo por sus puntos de vista, especialmente sus puntos de vista religiosos, sobre cómo vivir la vida. Simplemente eso no es lo que soy", señaló el ala cerrada de Kansas City, quien consideró que se crió distinto a Butker, lo que le dio otra perspectiva.

"Crecí en una hermosa crianza de diferentes clases sociales, diferentes religiones, diferentes razas y etnias en Cleveland Heights. Por eso amaba Cleveland Heights por lo que era. Me mostró un amplio espectro, una visión amplia de muchas cosas diferentes. ámbitos de la vida. Nunca tuve que sentir que necesitaba juzgarlas por sus creencias", añadió.

Travis’ response to Harrison Butker’s commencement speech. Worth a listen. pic.twitter.com/YmuWXx2vb8 — (@TayvisHaze) May 24, 2024

Kelce prefirió enfocarse en destacar la buena crianza que recibió por parte de sus padres y no cuestionó más las palabras de su compañero, a quien la NFL tampoco sancionó de ninguna forma e incluso el comisionado Roger Goodell mantuvo la misma línea que Reid, Mahomes y Kelce de que en la liga "hay diversidad de opiniones".

