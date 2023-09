Mahomes renueva contrato con Chiefs hasta 2026 y será el segundo QB mejor pagado de la NFL

Patrick Mahomes sigue haciendo historia, pues este lunes extendió su contrato hasta 2026 con los Chiefs de Kansas City y se convirtió en el segundo jugador mejor pagado de la NFL con 52.65 millones de dólares, detrás de Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, que obtiene un promedio de 55 millones al año.

En un inicio, el mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City firmó una extensión de 10 años por 450 millones de dólares. Faltando ocho años de ese acuerdo, ahora se ha reducido a tres, pues en 2026 se planea volver a revisarlo.

"No sé si realmente hay una manera de cuantificarlo financieramente y no importa lo que gane a lo largo de su carrera, de una forma u otra, no se le pagará lo suficiente", dijo el presidente de los Chiefs, Clark Hunt, acerca de la extensión de contrato de Mahomes.

Patrick Mahomes es el quarterback mejor pagado en un lapso de cuatro años, el cual comenzó en 2020. Puesto que anualmente, ha sido superado por Lamar Jackson, Jalen Hurts, Justin Herbert y Joe Burrow.

Los de Kansas City comenzaron la temporada 2023 con 1-1, en su último encuentro ganaron 17-9 a los Jacksonville Jaguars, el QB fue fundamental en la victoria con 29 de 41 pases acertados en 305 yardas, dos touchdowns y lanzó una intercepción.

