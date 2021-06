Chiefs: Travis Kelce pidió a la gente vacunarse, pese a que tenía dudas al principio

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce cambió su postura respecto a la vacuna contra el Covid-19 y se unió a los esfuerzos para fomentar la vacunación en los Estados Unidos.

Kelce reconoció que en un principio tenía dudas, pero ahora trata de mandar un mensaje e invitar a la gente a través de una campaña denominada 'This is our shot'.

"Definitivamente estuve dudoso de inicio (sobre la vacuna), pero solamente está aquí para ayudarnos, y estoy aquí para compartir el mensaje para fomentar a todos que la reciban", expresó Kelce.

El jugador espera que la vida pueda volver pronto a la normalidad gracias a la vacunación y que las familias se puedan volver a reunir y abrazarse.

"Estamos en ese punto del año donde todo empieza a abrirse de vuelta, y estar rodeado de la familia, estando en un evento, regresando a un modo de vida normal. Ya saben, está justo allí. La vacuna hace todo más sencillo y es segura para todos, así que quiero invitar a todos a recibir la vacuna", comentó.

