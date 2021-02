Patrick Mahomes sobre alcanzar a Tom Brady en títulos: 'Eso es algo más a largo plazo'

Patrick Mahomes tendrá exactamente 25 años y 143 días el día del Super Bowl, una edad en la que ni siquiera Tom Brady, su rival en turno y máximo ganador en la historia de la NFL con seis anillos de campeón, había conseguido dos títulos. Es así que su duelo personal ante el quarterback de los Buccaneers se vuelve aún más relevante, pues podría frenar la cosecha de un eventual séptimo título de TB12 y reducir la brecha en busca de eventualmente alcanzar sus logros.

El pasador de los Chiefs sonríe cada vez que llega una de las múltiples preguntas en el Media Day previo al Super Bowl LV que se trata de su homólogo de 43 años, a quien parece estar destinado a ser comparado por el resto de su carrera, al ser el más alto parámetro que existe ya no solo en la liga, sino en el deporte en general, debido a su infranqueable mentalidad ganadora que tantos éxitos le ha ayudado a alcanzar.

“Creo que eso es una cosa más algo a largo plazo (pensar en tantos títulos como Brady), yo trato de no enfocarme en eso. Para mí, yo trato de repetir, encontrar el camino para ganar el segundo campeonato, hallar una manera de ganar como sea este equipo. No tienes este tipo de oportunidades cada año de estar en el Super Bowl, en estos juegos. Así que no quiero voltear atrás y arrepentirme de errores cometidos”, dijo el mariscal de campo.

Para ello, el mariscal de campo de Kansas City con marca de por vida de 44-9 y un envidiable porcentaje de victorias de .830, sabe que debe ofrecer su mejor versión, toda vez que enfrente tendrá a una de las más feroces defensivas de la Liga. Tampa Bay fue la sexta mejor defensiva de la temporada regular y viene de propinar cinco intercepciones en los tres juegos que ha disputado en estos Playoffs, tres de ellas a uno de los mejores pasadores de la historia, Drew Brees, en Ronda Divisional.

“Creo que lo primero que tengo que hacer es tener el balón en mis manos y dárselo a mis compañeros a mi alrededor, ellos tienen realmente una buena defensiva, una buena línea defensiva, linebackers, esquineros, el equipo completo. Así que debo concentrarme en hacer jugadas positivas y no las negativas con los muchachos alrededor mío en los momentos críticos para nosotros”, explicó Mahomes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: TRAVIS KELCE CONFESÓ QUE SE INSPIRÓ EN ROB GRONKWOSKI PARA SER UN MEJOR ALA CERRADA