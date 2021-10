Tom Brady: Buscará su triunfo 17 en el Thursday Night Football ante los Eagles

Tom Brady buscará su victoria número 17 en partidos de Jueves por la Noche ante los Eagles con los números a su favor y una lesión que arrastra y que, parece, no impedirá que el quarterback continúe acrecentando su legado.

Los Eagles no aparentan ser el conjunto que le otorgue al mariscal de campo de 44 años su cuarta derrota en TNF, pero tienen una ofensiva digna de competirles al tú por tú al equipo de Tampa Bay.

Los problemas en el perímetro de los Buccaneers pueden ser el factor clave para la caída del equipo de Bruce Arians. Jalen Hurts y Devonta Smith pueden generar estragos en el juego aéreo y aprovechar la limitación de Brady para hacer puntos y no ser alcanzados.

"Mira la mano derecha de un quarterback, es muy importante al final", dijo Brady previo al duelo contra Filadelfia. "No es como que sea tu mano izquierda. Si así lo fuera no lo pensaría ni dos segundos (en entrar al juego). No hay cosa más importante para un pasador que su mano derecha", añadió.

Brady tiene una marca casi intocable en duelos de Thursday Night Football con 13 victorias en 16 enfrentamientos. De igual manera ha lanzado 33 touchdowns a cambio de sólo ocho intercepciones, con un rating de 103.4 en estos juegos.

La lesión en el pulgar pudiera pausar su registro ganador; sin embargo, Tom llega en gran forma, pues fue nombrado el jugador de la semana en la NFC y poco a poco ha encontrado el ritmo con Antonio Brown y el resto de su ofensiva aérea.

Su condicionante en la mano derecha puede ser un factor para que Tampa Bay no salga de Filadelfia con la victoria.

