NFL: Tom Brady y Buccaneers a evitar temporada negativa ante Cardinals

Pese a estar en la cima del Sur de la Conferencia Nacional, diciembre no perdona y con cualquier resbalón en el frío invernal, los Buccaneers pueden quedar fuera de zona de Playoffs y hacer de este el peor año en la vida de Tom Brady.

"Cada día el sol sale, despertamos y tenemos una oportunidad. No es momento de sentir lástima por uno mismo", lanzó el #12 tras caer ante Cincinnati y perder el paso a Postemporada.

Para la noche de mañana, en plena Navidad, Tampa Bay tiene todo para remontar la situación y comenzar a ilusionarse. Enfrente estarán los golpeados Cardinals, que ya eliminados y sin quarterback piensan en lo que vendrá para el 2023.

"Algunas cosas son muy personales (como un divorcio) y no me interesa compartirlos. Algunos años te retan un poco más en lo físico y tienes que superar estas adversidades. Es la vida, no tienes derecho a ganar y nadie tiene garantizado un mañana", añadió el siete veces ganador del Super Bowl para el pódcast 'Let's Go!', antes de su duelo en esta Navidad, en Arizona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: BURROW COMANDA REMONTADA DE BENGALS ANTE LOS BUCCANEERS DE BRADY