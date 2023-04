Damar Hamlin recibe alta médica, después de sufrir paro cardíaco en enero

Este martes, los Bills de Buffalo informaron a través de una conferencia de prensa que, el cuerpo médico dio de alta al jugador Damar Hamlin y obtuvo la autorización para volver a jugar fútbol americano en un nivel profesional, por lo que ya se unió a los entrenamientos de su equipo.

"Todos están de acuerdo, no es una opinión ni se trata de posibilidades. Damar está autorizado para reanudar sus actividades completas como cualquier otra persona que regresa de una lesión y ya está haciendo ejercicio", dijo Brandon Beane, Gerente General de Buffalo Bills.

De acuerdo con él, Hamlin vio al médico especialista el pasado viernes, mismo día que le dio luz verde para regresar completamente a los emparrillados. No obstante, el futbolista acudió con tres doctores más, para tener la mayor cantidad de puntos de vista y no apresurarse al tomar su decisión. Los clínicos no encontraron ningún problema en que el profundo regresara a jugar, razón por la que ya está entrenando voluntariamente con su club.

El pasado 2 de enero, el mundo del deporte se conmocionó al ver como el safety originario del área metropolitana de Pittsburgh se desvanecía en el campo, tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido contra Cincinnati Bengals. Esto fue provocado por derribar al receptor Tee Higgins, quien le dio un golpe en el pecho en una jugada que parecía de rutina en el primer cuarto del encuentro.

Al instante, ninguno de los presentes sabía lo que estaba sucediendo, pero fueron los cuerpos de emergencia quienes ingresaron de inmediato al terreno de juego y le aplicaron maniobras de resucitación cardio pulmonar a Hamlin, para después trasladarlo al hospital en un estado crítico.