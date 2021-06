Coronavirus: Cole Beasley, de los Bills, prefiere retirarse a seguir las reglas COVID de la NFL

El receptor de los Buffalo Bills, Cole Beasley, no planea vacunarse contra el COVID-19 e insiste en que no seguirá las reglas adoptadas conjuntamente por la NFL y la NFLPA que exigen que los jugadores no vacunados se mantengan alejados de las personas.

Al tuitear en respuesta a las críticas durante las últimas 24 horas sobre su postura en las redes sociales, Beasley confirmó el viernes que no está vacunado y que "vivirá su única vida independientemente como él quiera".

"Estaré afuera haciendo lo que hago", tuiteó. " Saldré en público. Si tú me tiene miedo, aléjate o vacúnate ... Puede que muera de covid, pero prefiero morir realmente vivo.

Public Service Announcement pic.twitter.com/XjQicdvnKm — Cole Beasley (@Bease11) June 18, 2021

“No voy a tomar medicamentos para una pierna que no está rota. Prefiero arriesgarme con Covid y desarrollar mi inmunidad de esa manera ... Jugaré gratis este año para vivir la vida como la he vivido desde el primer día. Si me veo obligado a retirarme, que así sea ".

Beasley dijo que muchos jugadores están de acuerdo con él, pero muchos no son veteranos establecidos. El jugador de 32 años que está entrando en su décima temporada quiere representar a esos jugadores, tuiteó.

Beasley tuiteó que ha hablado con la asociación de jugadores desde que inicialmente los rompió en su acuerdo con la liga.

La nueva política se aplica al campo de entrenamiento y la pretemporada. Restringe a los jugadores no vacunados y permite que los jugadores vacunados vuelvan casi a la normalidad, lo que hizo que Beasley pensara que el sindicato no representaba a todos los jugadores.

Beasley está entrando en su tercera temporada con los Bills. Tuvo la mejor marca de su carrera de 82 recepciones para 967 yardas en 2020. Tiene dos años y aproximadamente 11.9 millones de dólares restantes en su contrato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: JUGADOR DE STEELERS FUE ARRESTADO POR PORTACIÓN ILEGAL DE UN ARMA