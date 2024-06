Christian McCaffrey renueva con los 49ers por un par de temporadas con un aumento de sueldo

Los 49ers de San Francisco recompensaron al running back de All-Pro Christian McCaffrey con una extensión de contrato después de que ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año en su primera temporada completa con el equipo.

Una persona familiarizada con el trato dijo que vale 19 millones de dólares al año durante dos años. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el equipo no había anunciado el acuerdo. Pro Football Talk informó primero del nuevo contrato.

McCaffrey estuvo presente el martes al comienzo del minicampamento obligatorio de San Francisco después de saltar las prácticas voluntarias las dos semanas anteriores.

McCaffrey ha ayudado a transformar la ofensiva de San Francisco desde que fue adquirido en un comercio de Carolina a mediados de la temporada 2022.

49ers, RB Christian McCaffrey agree to two-year extension worth $19M per year. (via @RapSheet) pic.twitter.com/cAieBJDIxw — NFL (@NFL) June 4, 2024

En 27 juegos para los Niners, McCaffrey ha corrido para 2.205 yardas y 20 touchdowns y atesado 119 pases para 1.028 yardas y 11 anotadas.

