Rush: 'Quiero que mi hijo vea el mismo ejemplo que me inculcó mi padre'

La lucha libre se lleva en la sangre, de ello no hay duda. En el código genético de la Dinastía Muñoz se transporta una enorme garra y respeto, no solo por el deporte espectáculo, sino por la familia. Hoy Rush es uno de los elementos de mayor impacto en toda la industria a nivel mundial y nada de ello sería posible sin el gran apoyo de La Bestia del Ring, su papá.

Corría el año 2000 cuando el patriarca de la familia Muñoz tuvo que cargar con la responsabilidad de criar él solo — con una gran ayuda de su madre — a su familia. El abandono por parte de la mamá del Toro Blanco Rush hacia sus hijos fue un gran impacto en la vida de La Bestia del Ring, pero él se fajó para crear hombres de bien y auténticas superestrellas de los encordados.

“Mi padre se quedó con nosotros cuando éramos muy pequeños, yo tenía como 13 años. Nos sacó adelante y fue un gran padre conmigo y para mis hermanos. Ese ejemplo que tengo, quiero que mi hijo lo vea conmigo desde pequeño. Me inculcó el deporte, me metió al futbol, al kung-fu, box y a todos los deportes, lo mismo estoy haciendo yo con mi hijo”, relató Rush en entrevista con RÉCORD.

La Bestia del Ring es sumamente cuestionado por sus habilidades en el cuadrilátero, por los “acomodos” que supuestamente tiene gracias a la popularidad de sus hijos en la industria. Sin embargo, con 52 años, Arturo Muñoz Sánchez le demuestra al mundo su compromiso con el pancracio, presumiendo una forma física espectacular, misma que causa la admiración y respeto de sus hijos.

“Hay mucho perro que ladra sobre mi papá, si yo viera que mi padre no se mantuviera así con un físico que ni los jóvenes tienen, con unas garras enormes, que yo lo veo entrenando siempre, yo mismo lo sacaría del grupo. Me ha demostrado que a pesar de sus 52 años tiene las garras y coraje intactas”, dijo de manera muy enérgica el campeón mundial de Ring of Honor.

La Dinastía Muñoz continúa creciendo; Rush y Místico ya son padres. Por su parte Dragon Lee ya espera a una niña. Para el Toro Blanco sería una dicha ver a las tres generaciones de su familia algún día en el ring, su hijo ha demostrado un gran interés por subirse al cuadrilátero y esto emociona al monarca de ROH.

“Desde que nació me preguntaban ¿qué quieres que sea tu hijo? ¡Yo quiero que sea luchador! Hay compañeros que dicen que no quieren porque es muy peligroso y ya los cabrones como ven que traigo a mi hijo en el ring ya también quieren subir a los suyos, pero bueno. Solo espero que Dios me de chance de poder compartir esquina con él, como mi padre lo hizo conmigo, solamente pido eso. Tiene ocho años y si él decide ser luchador voy a ser el hombre más feliz del mundo, imagínense lo padre que sería si en un futuro estuviéramos las tres generaciones, mi padre, el Toro Blanco y mi hijo, sería fascinante”, declaró.

