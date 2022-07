Hijo de Dr. Wagner Jr. sobre parecido con su padre: 'Me asemejo mucho a él'

La afición de la lucha libre mexicana puede asistir a cualquier arena en la que se presente Hijo de Dr. Wagner Jr. y llevarse un fuerte golpe de nostalgia. La imagen que maneja el heredero del Galeno del Mal es idéntica a la mejor versión que presentó su padre. Sin embargo, el parecido dista mucho de limitarse únicamente al físico.

"Es una situación bastante extraña, porque la gente dice que prácticamente soy mi papá, pero no es algo que yo haga a propósito, ya que mi personaje está en evolución”, comentó el luchador en entrevista con RÉCORD.

"Primero salí de blanco, luego saqué mallas, ahora con la botarga y mi evolución continúa. En la etapa que estamos viviendo ahorita, el parecido con mi padre es casi perfecto en todos los sentidos. La gente me dice que incluso me asemejo en la forma en la que me paro. Sólo soy muy parecido a mi padre, ésa es la única explicación".

Luego de una gira por Japón, el joven técnico volvió recargado a las arenas mexicanas, aunque la presencia, el porte y sobre todo la calidad ya corrían por sus venas.

El heredero de la Dinastía Moreno, así como del Legado Wagner, ha encontrado la clave, dada por su progenitor, para ser una estrella en la lucha libre.

"Mi padre a muy temprana edad me entregó una fórmula en un papelito que decía: actitud, constancia y disciplina. Esa fórmula fue con la que fuimos criados Galeno del Mal (su hermano) y yo. La llevamos todos los días, es con lo que despertamos y nos dormimos y la aplicamos en todos los rubros", sentenció.

