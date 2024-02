Hijo de Dr Wagner Jr sobre el GHC World Championship:'Me da miedo no dar el ancho'

El reconocimiento y el peso del GHC World Championship son asuntos que no escapan al Hijo de Dr Wagner Jr. En conferencia de prensa, el recién coronado campeón expresó sus sentimientos de orgullo y temor ante el desafío que representa llevar este título.

Para el luchador, convertirse en el GHC World Championship representa lo mejor de su carrera en la lucha libre. Sin embargo, junto con el orgullo, surge el miedo a no estar a la altura de las expectativas.

"Ser la cara de una empresa, mexicano, y lograrlo en cuatro años creo que es una satisfacción y da mucho orgullo. Me da miedo no dar el ancho del cinturón por las dudas que he tenido sobre mí, pero va a ser mi primera defensa y voy a darlo todo", comentó el nuevo campeón.

De acuerdo con el luchador, ser el hijo de Dr Wagner Jr implica vivir a la sombra de un ícono de la lucha libre mexicana. Sin embargo, ha buscado forjar su propio camino, decidido a brillar con luz propia y superar las expectativas que recaen sobre él.

“Es una superestrella en México, de alguna forma tengo que brillar y si emigrar, buscar, ganarme, darme oportunidades. Al estar junto a mi padre, mi hermano y yo nos hemos preguntado si seremos mejores que él, si lo lograremos, es lo primero en lo que pienso. Depende de cada quién hacia donde quieres llevar tu carrera”, reveló.

Para él, el GHC World Championship es más que un simple título. Es un símbolo de reconocimiento internacional, respaldado por una historia que incluye nombres tan destacados como Samoa Joe y leyendas japonesas. A pesar de las críticas y los comentarios negativos que a veces recibe, el campeón reafirma su compromiso con el título y con su propia carrera.

El Hijo de Dr Wagner Jr también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los sacrificios que ha hecho en su camino hacia el éxito, incluyendo dejar atrás a su familia y sus seres queridos. A pesar de los desafíos, se siente fortalecido y decidido a continuar persiguiendo sus sueños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'SWIFTES' APOYAN EL MOVIMIENTO A FAVOR DEL LUCHADOR CODY RHODES