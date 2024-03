Bryan Danielson desea un combate máscara contra cabellera ante Místico

Bryan Danielson, conocido luchador estadounidense, ha expresado su anhelo por enfrentarse en una lucha de apuestas ante Místico en la emblemática Arena México.

Danielson, quien se ha declarado como un ferviente seguidor de la lucha libre mexicana, reveló que dentro de sus sueños siempre estuvo la idea de pisar el cuadrilátero de la Arena México y medirse con Blue Panther.

Sin embargo, más allá de enfrentar a Blue Panther, Bryan Danielson tiene en mente otro desafío que le apasiona aún más: una lucha de máscara contra cabellera o cabellera contra cabellera contra Místico.

"Me encantaría tener una lucha de cabellera contra cabellera o de cabellera contra máscara. Y me encantaría que fuera contra Blue Panther, pero no sé cuántas posibilidades tiene en este momento por la edad. Así que él perdería su cabello si hacemos eso. Para luchar por la máscara, me gustaría realmente, me encantaría hacerlo. Místico vs. Bryan Danielson. Máscara contra cabellera", comentó Bryan.

La idea de una lucha de apuestas no es ajena para Danielson, quien reconoce la importancia y la tradición que este tipo de combates tienen en México. Aunque mencionó su admiración por Blue Panther, también reconoció que debido a la edad del luchador, sería más viable enfrentarse a alguien como Místico en una lucha de estas características.

