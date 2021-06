WWE: Raquel González, la nueva cara femenina de NXT con inspiración en Chyna y Beth Phoenix

En NXT TakeOver: In Your House, Raquel González defenderá el Campeonato Femenino de NXT contra Ember Moon.

Moon busca grabar su nombre en la historia al convertirse en la tercera mujer en convertirse en dos veces campeona femenina de NXT, junto a Shayna Baszler y Charlotte Flair, pero enfrente tendrá a una de las revelaciones de la marca amarilla, una 'powehouse' que encontró la inspiración en dos referentes de la lucha femenina para convertirse en lo que hoy en día es.

Nuestra @RaquelWWE está más que lista para defender el Campeonato de #WWENXT frente a @WWEEmberMoon esta noche en #NXTTakeOver: In Your House y estas fueron algunas de sus palabras antes de su lucha pic.twitter.com/E9SOfZQFKN — WWE Español (@wweespanol) June 13, 2021

"Una vez que comencé a aprender un estilo de lucha determinado a mi físico, comencé a ver combates, sobre todo de Kevin Nash o Stan Hansen", indicó la campeona en entrevista para las plataformas de WWE.

"Pero, especialmente, son dos personas las me inspiraron desde niña, y fueron Chyna y Beth Phoenix, más que nada porque cuando ellas empezaron eran diferentes y lo sabían. Tenían tantas ganas de hacer cosas nuevas que fue lo que me motivó para fijarme más en ellas y querer ser tan grande como estas superestrellas", apuntó Raquel.

González derrotó a Io Shirai en NXT TakeOver: Stand & Deliver para convertirse en la Campeona Femenina de NXT y ha sido imparable desde entonces.

"Me gustaría tener una lucha con Beth Phoenix. Tenemos el mismo estilo pero ella es una leyenda y creo que podría aprender mucho de mí misma en esta lucha. Otro de mis sueños sería enfrentarme a Lita, porque también fue una de esas mujeres que comenzó a tener éxito cuando las mujeres no estaban teniendo tanto protagonismo en WWE. Ella era muy diferente y muy extrema y por eso creo que quiero luchar contra ella", añadió la luchadora que este domingo defenderá su preciado tíulo por primera vez en un Take Over.

