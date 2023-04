WrestleMania 39: Austin Theory venció a John Cena y retuvo su Campeonato de los Estados Unidos

Austin Theory retuvo el título de los Estados Unidos frente a John Cena en la pelea kickoff de WrestleMania 39. La leyenda de la WWE había rendido con una STFU al Mr Money in the Bank más joven de la historia, pero el réferi estaba noqueado.

Al inicio de la pelea, Austin Theory aprovechó un reclamo de Cena sobre el referí para atacarlo por la espalda y tras un suplex, buscó la cuenta de tres que nunca llegó, algo que no le pareció al público que comenzó a reprocharlo mientras él seguía retándolos.

Tras esquivar un ataque de Theory, el 'Marine' aplicó una STFU de la cual alcanzó escaparse el Campeón de los Estados Unidos. Austin se la pasó mofándose y faltándole el respeto a la máxima superestrella del wrestling, algo que provocaba el abucheo de todo el universo de la WWE.

Tras una muestra de gran poder en donde Cena atrapó en el suelo la bota de Therory para después levantarse, el líder de la Cenation lo mandó a la lona para que el 'You Can't See Me' sonara de manera estruendosa en el SoFi Stadium y realizó el Five Knuckle Shuffle, luego buscó hacer la FU, pero el réferi fue golpeado en el intento de Theory de zafarse

John Cena hizo una STFU que provocó la rendición de Austin, pero el réferi seguía noqueado y Theory aprovechó para faulear a 'The Peacemaker' y después vencerlo con tras un A- Town Down.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE: ESTA ES LA CARTELERA DE LA PRIMERA NOCHE EN WRESTLEMANIA 39