Video: Bad Bunny dio derechazo a The Miz, calentando su lucha en Wrestlemania

El enfrentamiento entre Bad Bunny y The Miz en Wrestlemania continúa tomando forma, pues una vez más el rapero puso en su lugar al dos veces Grand Slam de la WWE.

En esta edición de Monday Night Raw, Bad Bunny no se dejó intimidar por el excampeón mundial y en su segmento especial, propinó un certero derechazo que casi manda a The Miz al suelo, dejando en claro que la lucha en el magno evento será más pareja de lo pensado.

Esta no es la primera vez que el rapero se sale con la suya, pues hace un par de semanas reventó una guitarra sobre la espalda de The Miz, personaje que no deja de subestimar al 'Conejo Malo' desde su primera aparición en WWE a inicios de 2021.

El choque se dará en el evento especial de dos noches, el 10 de abril y el 11 de abril en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, ante aproximadamente 50 mil espectadores.

