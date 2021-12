Sonya Deville: De luchadora a una autoridad dentro de la WWE

SummerSlam 2020 marcó el final de la carrera de Sonya Deville como superestrella de la WWE, un rodillazo en el rostro por parte de Mandy Rose marcó el final de una era que duró cinco años para la también peleadora de artes marciales mixtas y que vivió una silenciosa despedida dentro del Thunderome. La californiana tuvo que reinventarse y encontró un nuevo rol dentro de la empresa que le ha venido de maravilla en 2021.

“Ha sido un año de locura y muy emocionante. Sobre todo, porque exploré esta nueva posición como autoridad dentro de WWE y además volvimos a presentarnos frente a los fanáticos, algo que fue muy excitante. Creo que el resto del año se trató de crecer y evolucionar lo que estaba haciendo”, dijo Deville en entrevista con RÉCORD.

En el primer día del año Deville regresó a la WWE tras cuatro meses de ausencia y lo hizo para convertirse en la mano derecha de Adam Pearce en SmackDown. Inmediatamente el hambre de poder de la exluchadora la llevó a RAW a tomar las decisiones por encima de las de Pearce. Actualmente está enfrascada en un pleito con Naomi y ella misma provocó su regreso al ring en octubre. Deville hizo equipo con Shayna Baszler y salió con la victoria en una lucha en desventaja.

“Por supuesto que extraño subir al ring porque en el fondo de mi corazón soy una peleadora, pero realmente me gusta tener el control de las dos marcas, me gusta que el show esté a mi cargo. Creo que he encontrado mucha satisfacción en ayudar a las superestrellas a ser la mejor versión de ellos. Nunca digas nunca.”, mencionó Deville sobre su nuevo rol dentro de WWE, el cual se le da de manera muy natural.

“Se lo digo a todo el mundo, estoy amando esta parte. Es algo que se da de manera muy natural para mí, me gusta estar a cargo y mantener la justicia. Me encanta seguir creciendo y evolucionando en este rol. Fue algo muy divertido para mí explorar algo nuevo; yo era una peleadora, una atleta y ahora le estoy demostrando al mundo que puedo ser algo más que eso o diferente”, concluyó.

