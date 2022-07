Dwayne 'The Rock' Johnson sobre debut de su hija en WWE: "Estoy muy orgulloso de ella"

Simone Johnson se convirtió en la primera luchadora estadounidense de cuarta generación al participar en NXT, marca de desarrollo de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Simone es hija de Dwayne 'The Rock' Johnson, quien se dijo orgulloso por la incursión de su hija en la lucha libre.

"Sí, estoy muy orgulloso de ella. Simone Johnson, mi hija mayor, debutó en WWE para la marca de desarrollo, WWE NXT. Lo hizo muy bien: salió con un micrófono y realizó una promo. Tienes que tener aplomo cuando sales al público. Ella tiene un nombre genial de lucha libre. Es Ava Raine", dijo el también actor en entrevista para del programa de Jimmy Kimmel Live.

Además Dwayne habló del nombre elegido por Simone para darse a conocer en los encordados.

"Un nombre para el negocio viene de todos los ámbitos. Normalmente, es una mezcla de todo. Puede ser lo que quisiera ser, de lo que quisiera que me llaman o me conozcan, o también puede ser algo que la empresa quiera que seas. Ella representa una cuarta generación de luchadores profesionales en WWE, es la primera vez que pasa eso. Siempre me gusta decir que el nombre de Ava Raine puede significar muchas cosas, pero para mí significa que le va a dar una paliza a los culos de caramelo", aseveró la Roca.

