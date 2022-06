CM Punk tras anunciar retiro temporal: 'Estoy lesionado y necesito cirugía'

CM Punk, anunció su retiro del ring debido a una lesión que lo llevara someterse a cirugía, sin embargo confirmó que su ausencia será de manera temporal.

El denominado “The Best In the World” acababa de derrotar a “Hangman” Adam Page el pasado 29 de mayo en Double or Nothing 2022 y aunque se le vio decaído le otorgó una esperanza a sus fans, prometiéndoles que estaría de vuelta con el objetivo de luchar por el Campeonato Mundial.

Así lo confirmó ante sus fans, luego de hablar por el micrófono en el AEW Rampage: “La mala noticia es que estoy lesionado y necesito cirugía. Un par de cosas están rotas. El más grande es mi corazón porque no hay nada que ame más que actuar para todos ustedes y quería ir a una gran carrera”. Dijo entre lágrimas.

Además puntualizó: “La buena noticia dentro del amargo discurso es que todavía puedo hacer lo que más me apasiona, este es un bache en el camino. Duele. Duele como el infierno, quiero luchar por ustedes”.

Cabe recordar que la primera defensa de Punk estaba programada para llevarse a cabo en Forbidden Door ante el japonés Hiroshi Tanahashi.

