Becky Lynch retará a Rhea Ripley en WrestleMania 40

La lucha por el campeonato mundial femenil de la WWE, que se disputará en WrestleMania 40, quedó definido este fin de semana con Becky Lynch como ganadora de la Elimination Chamber. Con ello se ganó el derecho a desafiar a Rhea Ripley en la pelea por el título.

Becky Lynch, Naomi, Tiffany Stratton, Liv Morgan, Raquel Rodriguez y Bianca Belair fueron las combatientes en este evento, de las cuales la primera en quedar fuera de combate fue Naomi. Posteriormente, Stratton, que despachó a The Glow, fue sorprendida por Liv Morgan y sufrir el conteo a tres.

En el momento de confusión, Bianca Belair aprovechó para aplicar un KOD a la mexicana Raquel Rodríguez y eliminarla. Con tres eliminadas, el cierre fue frenético entre las tres excampeonas que quedaron arriba, con Belair dominando por momentos.

Sin embargo, no pudo contra Morgan que la mandó a la lona y fue por The Man, quien sometió a su rival gracias a un One Hand Slam y así asegurar su pase a WrestleMania 40.

Por su parte, Rhea Ripley defendió su campeonato mundial femenino de la WWE, ante Nia Jax y así lograr su lugar en WrestleMania 40, para exponer su cinturón ante la irlandesa.

