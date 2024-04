El Hijo del Santo revela con cuáles luchadores no quiso apostar la máscara

En una entrevista para el programa Un Round Más, El Hijo del Santo dio a conocer los nombres de los luchadores con los cuales no quiso apostar su máscara.

El descendiente de la figura de la lucha mexicana, confesó en la charla que el Perro Aguayo le propuso muchas veces en apostar máscara contra cabellera, pero El Hijo del Santo se negó porque le tenía miedo.

"El Perro Aguayo me retó no sabes cuántas veces máscara cabellera, ¿y sabes cuándo lo rapé?, nunca, porque le tenía miedo, me pasó lo mismo con Fishman, me pasó lo mismo con el Villano Tercero, les tenía miedo, decía, estos sí me ganan", declaró El Hijo del Santo en la entrevista.

Cabe señalar que el Santo Jr hizo su debut profesionalmente en el año de 1982.

