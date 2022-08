CMLL: Volador Jr. se proclamó bicampeón del Grand Prix Internacional

La Arena México explotó en júbilo tras proclamarse a Volador Jr. como el gran bicampeonato del Grand Prix Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El ‘Depredador del Aire’ se alzó como el único bicampeón del certamen tras vencer a Tiger Mask en la gran final.

El vencedor de la última edición del Grand Prix volvió a hacerse con la victoria ante una Catedral de la Lucha Libre que se entregó totalmente al equipo nacional. La México se invadió de un nacionalismo insólito ante la presencia de sus grandes representantes y respondió con un ambiente totalmente hostil para los elementos del extranjero.

El ‘Cielito Lindo’ estalló en cuanto Volador Jr. logró la rendición sobre el legendario luchador del Japón. El gran regreso del certamen internacional tocó fibras sensibles en una afición mexicana que estaba ansiosa de un evento de esta magnitud y que respondió con un lleno hasta las lámparas.

Cada uno de los representantes nacionales fue alabado con el aplauso y vitoreo de los espectadores nacionales que hicieron de la México Catedral una aduana tricolor imposible de batir. Volador Jr. fue cauteloso y trabajó su victoria dentro del certamen, a pesar de su amplia experiencia se convirtió en un auténtico depredador y su estrategia salió a relucir.

“Sabe más (la victoria) porque estoy en mi casa, en mi tierra y estoy con los Depredadores”, dijo el gran triunfador del Grand Prix junto a sus compañeros de agrupación. “A mí no me gusta hablar, te lo advertí una sola vez… demuéstramelo arriba del ring y no pusiste”, lanzo Volador Jr. a Rocky Romero, el puertorriqueño que quedó tercero en el torneo.

