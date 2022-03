CMLL: La Metálica revolucionó su rudeza en cada aspecto alrededor de su personaje

A simple vista, La Metálica dista mucho de ser la luchadora tradicional que se ve todos los días en las arenas de la República Mexicana. Su rudeza la lleva en cada aspecto alrededor de su personaje y su indumentaria cada vez genera más intereses con una combinación de argollas, picos y los tatuajes en sus brazos que le dan un toque único a su personalidad.

“Los tiempos van cambiando, los años van pasando y hay que evolucionar sin dejar a un lado lo clásico, en este caso las botas, la máscara, la capa, los colores brillantes”, declaró la ruda en entrevista con RÉCORD.

“A Metálica le encanta siempre ir revolucionando, le gusta dar toques diferentes a su máscara y equipo con colores. Antes veíamos una máscara hasta cierto punto llamativa y tierna, pero siempre me ha gustado sorprender al público”, añadió.

Tras dejar atrás el concepto de ‘La Felina Metálica’ la joven de 27 años le dio un giro al personaje que la ayudó a posicionarse mejor dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Ahorita estoy manejando una imagen más ruda, algo fuera del concepto de Metálica y que no se suele ver mucho en los demás conceptos de luchadoras como los picos y las argollas, además de mis tatuajes. A mí me gusta transmitirle eso al público (la rudeza) y a mí me gusta enseñarle eso a la gente quién soy, quién es Metálica que me encantan los tatuajes y las cosas así, rudas; obviamente respetando la lucha libre y lo clásico”, dijo llena de confianza la oriunda de la Ciudad de México.

“Cada quien le da su toque a su personaje y la lucha libre, pero respetando y sin salirnos del contexto de ser una luchadora o algo más”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMLL: NEGRO CASAS, JUNTO A MÍSTICO Y TITÁN, VENCIÓ A TEMPLARIO, CAVERNARIO Y DRAGÓN ROJO JR