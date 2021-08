Texano Jr. tras su paso a las independientes: 'En AAA estaba llegando a una zona de confort'

Luego de haberse entregado durante casi dos décadas a las dos empresas más grandes de lucha libre en México, Texano Jr. ha decidido empezar una nueva etapa en su carrera. Con 37 años, el megacampeón más longevo en la historia de AAA ha decidido dar un paso al lado e incorporarse al circuito independiente. En entrevista con RÉCORD el luchador confesó que estaba estancado en una zona de confort y eso lo orilló a pedir su liberación.

“Estaba llegando a una zona de confort, muy conformista de mi parte también porque ya no estaba haciendo grandes cosas en AAA”, declaró el rudo sobre su proceso. “Cuando esto sucede empiezas a perder un poco el gusto y la pasión por tu trabajo, ya me empezaba a pasar esto y fue cuando tomé la decisión de salir de AAA. Simplemente lo que estoy buscando son nuevos aires, nuevos horizontes, otras cosas y otras oportunidades. Por eso es que estoy en el circuito independiente”.

Con Los Mercenarios, Texano Jr recuperó relevancia dentro de la Caravana. Sin embargo, las oportunidades individuales simplemente no llegaron. El heredero de Juan Conrado Aguilar estaba borrado de la contienda por el Megacampeonato, título que en su momento le dio un gran prestigio, y desde el 2014 solo ha tenido dos luchas de apuesta (Psycho Clown e Hijo del Fantasma), ambas con resultado negativo para su causa. El gladiador no responsabiliza del todo al departamento creativo de AAA, encabezado por Konnan, e insiste que fue una decisión personal orillada por circunstancias ajenas al ring.

“No nada más era de mi parte sino de los creativos y otras situaciones ajenas al cuadrilátero. Sufrimos en esa parte los dos. Yo por estar en esa zona de confort y ellos por no crear algo para mí”, dijo Texano Jr. “Ya ni siquiera busqué la oportunidad. Cuando ya no te sientes convencido al 100 por ciento de lo que estás haciendo, tienes que hacer un cambio y creo que este era el momento. Más que AAA, era algo personal. Yo ya no estaba del todo convencido”, concluyó.

