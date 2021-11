L.A. Park, la gran sorpresa de Triplemanía Regia

Caín Velázquez pondrá a prueba su cortísima experiencia como luchador profesional en el Palacio Sultán, sede de Triplemanía Regia II, en donde enfrentará a la crema y nata de la rudeza mexicana: L.A. Park, quien prometió romperle la madre al excampeón mundial de peso completo de la UFC.

La afición de AAA eligió a La Huesuda como elemento el que completará la tercia de Rey Escorpión y Taurus, misma que enfrentará a Psycho Clown, Pagano y el expeleador. Fiel a su estilo, L.A. Park arremetió contra su próximo oponente e incluso llegaron a los golpes en la conferencia de prensa. Minutos más tarde, con la cabeza más fría, el veterano hizo hincapié en que no le teme al nuevo reto que se le presentará.

“Quiero decirles que yo no voy a quedar mal, no voy a quedar en vergüenza por toda esa gente que creyó en mí”, dijo el rudo en la presentación. “Voy con Caín, que fue muy bueno en MMA, no voy a decir que los respeto porque al César lo que es del César”, añadió para luego dirigirse directamente a Velázquez.

“Yo no quiero que tú luches, yo quiero que tú seas tú y yo voy a defenderme como yo pueda. Porque esa noche la gente va a ver que yo no le voy a quedar mal porque si yo voy a subir a ese ring es para romperte tu madre”, declaró L.A. Park e inmediatamente ambos se fueron a los golpes.

Caín Velázquez no lucha desde el 31 de octubre del 2019 cuando fue derrotado por Brock Lesnar en Arabia Saudita en una lucha por el campeonato de la WWE. El mexicoamericano confesó que desde entonces ha estado entrenado en Estados Unidos por lo que su nivel en el cuadrilátero será una incógnita que se develará hasta el 4 de diciembre en el Palacio Sultán, sede de Triplemanía Regia II.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AAA: GREMIO LUCHÍSTICO ORGANIZA FUNCIÓN POR MONSTER CLOWN