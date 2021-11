El Mesías recuperó su nombre luego de su salida de AAA

El 18 de junio del 2006 el Toreo de Cuatro Caminos fue testigo de la caída de la máscara de Muerte Cibernética a manos de La Parka. Aquella noche el mundo de la lucha libre conoció el rostro de Ricky Banderas y absolutamente nadie imaginó lo que pasaría con aquel luchador puertorriqueño.

El fenómeno que generó este rudo como El Mesías fue uno de los más recordados en la historia de AAA. Sin embargo, tras su salida de la empresa en 2018 fue despojado del nombre y hoy felizmente presume haberlo recuperado.

En exclusiva con RÉCORD, el veterano confesó el proceso que ha atravesado para recuperar el nombre que él puso en la cima del pancracio nacional como el primer megacampeón de la historia. Tras su salida en 2018, el oriundo de Bayamón, Puerto Rico, se encontró con la sorpresa de que su nombre estaba registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde el 2011, hecho que lo molestó con la empresa AAA.

“Al yo salirme de AAA me encuentro que el nombre “Ricky Banderas El Mesías” está registrado. Es un nombre que no me lo dio AAA, es un nombre que nadie me regaló, que lo hice en Puerto Rico hace 25 años, que es lo que lleva mi carrera, y que lo hayan registrado me sacó un poquito de mi área de confort”, relató El Mesías en entrevista.

“Todo es un negocio y lo entendemos. Pero el que tengan el nombre registrado es tener la mala fe de que no quieres que la otra persona trabaje en la competencia. Es como todo, tienes que vivir de lo que trabajas. No puedes ser egoísta de registrar el nombre y matar tu carrera porque a ti te dé la gana. A mí me costó 25 años de carrera”, recalcó.

El Mesías cuenta ya con el registro el nombre “Ricky Banderas El Mesías” ante el IMPI y ya cuenta con fechas para trabajar en México en este cierre del 2021. De igual forma lanzó el reto directo para un mano a mano contra Último Guerrero en la Arena México, ya sea con el Consejo Mundial de Lucha Libre o con Lucha Elite, que volverá a las actividades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRIPLEMANÍA REGIA: KENNY OMEGA SE AUSENTARÁ PARA SOMETERSE A SERIE DE OPERACIONES