AAA: Se confirmó la última lucha del primer episodio de Triplemania XXXI

A días de que se lleve a cabo Triplemanía XXXI en Monterrey, Nuevo León, Lucha Libre AAA dio a conocer la lucha que faltaba en el cartel de la primera de las tres partes del máximo evento, el cual se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el Estadio Mobil Super que alberga a los Sultanes de Monterrey en Nuevo León.

La pelea por el Megacampeonato de la AAA será de cuatro esquinas entre El Hijo del Vikingo, El Komander, Rich Swann y Swerve Strickland, una lucha inédita que será la cereza del pastel de la función de este domingo.

¡Este es el CARTEL COMPLETO de #TriplemaniaXXXI Monterrey! 16 de abril desde el Estadio de los @SultanesOficial Evento de Eventos de la gira #LuchandoPorMéxico pic.twitter.com/TclYjtJbnl — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 11, 2023

Sin embargo, esto no le ha gustado a la afición, ya que se ha manifestado en las redes sociales de la Caravana Estelar, y cree que Swann y Strickland no merecen ser contendientes para este cinturón debido a que no son gladiadores de peso completo y no tiene méritos para ser protagonistas en este encuentro.

Para esta función, la AAA puso al 2x1 la venta de boletos en Boleto Móvil, estos oscilan entre 250 y 3 mil pesos mexicanos. Para los que no puedan acudir al inmueble, tienen la opción de verla a través de la aplicación de paga FITE TV.

