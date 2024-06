Rodrigo Diego sobre el cambio de pareja con Osmar Olvera: 'Me toca hacer lo que puedo'

Ante la posibilidad de un cambio que el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación y World Aquatics estarían considerando en cuanto a la dupla de clavados masculina que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, Rodrigo Diego asegura que demostrará en la alberca que está listo para competir en la justa veraniega.

En febrero, el Comité de Estabilización anunció los nombres que ocuparían algunas de las plazas de clavados para París 2024. En la lista se encontraba Rodrigo Diego como pareja de Osmar Olvera en Trampolín 3 metros masculino sincronizado. Sin embargo, a menos de dos meses, se habla de una nueva pareja, aún no definida, para Osmar.

"Eso había sido el acuerdo, así lo anunciaron, pero bueno, ahora a mí me toca enfocarme en lo individual, que es lo que yo puedo controlar", aseguró el experimentado clavadista tapatío.

Rodrigo participará este fin de semana en un selectivo, donde se definirá quién será el último representante tricolor que ocupará el boleto a los Juegos Olímpicos en Trampolín 3 metros masculino individual.

"Bueno, creo que la comisión de estabilización es la encargada de evaluar estos cambios. A mí me toca hacer lo que puedo, que es demostrar en la alberca que estoy listo y preparado para estar en los Juegos Olímpicos. Este sábado lo voy a demostrar", añadió.

Este último boleto no definido es un cupo que, al igual que el de sincronizados, Diego ganó, por lo que se siente tranquilo consigo mismo.

"Esta plaza no sería posible si no hubiera ganado el año pasado, así que estoy tranquilo y bien preparado. Simplemente tengo que hacer lo que he hecho durante alrededor de nueve años con esta serie de clavados, y me siento contento", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HISTÓRICA! SIMONE BILES GANÓ NOVENO TÍTULO EN EL CAMPEONATO DE EE.UU. RUMBO A PARÍS 2024