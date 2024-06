Jaime Jáquez y Juan Toscano encabezan prelista de Selección Mexicana de Basquetbol para París 2024

Fue revelada la prelista de la Selección Nacional Mexicana de Basquetbol para el Torneo Clasificatorio Olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Dentro de la lista de 40 jugadores que dio a conocer el coach Omar Quintero, destacan los nombres de Jaime Jáquez Jr. y Juan Toscano-Anderson.

Para llegar a París, la selección tricolor tendrá que realizar un milagro en el Preolímpico FIBA de basquetbol que se disputará del 2 al 7 de julio en Puerto Rico, donde se enfrentarán en el Grupo A a las poderosas selecciones de Lituania y Costa de Marfil.

Es por ello que el coach Quintero tendrá que elegir a sus mejores armas y, para ello, ha decidido llamar en la prelista al alero de Miami Heat, Jaime Jáquez Jr., y al exNBA, Juan Toscano-Anderson, con quien anteriormente

“Todavía seguimos hablando con Jaime, fue el jugador de los novatos que más jugó, más minutos en el último cuarto, todavía no sabemos si va a poder. Es posible que nos acompañe en la gira, es importante para que se adapte al equipo y veremos si está en condiciones, él está comprometido", reconoció Quintero.

En cuanto a Toscano, con quién tuvo algunos inconvenientes en el pasado, reconoció que no hay nada personal y tiene las puertas abiertas de la Selección.

“No he hablado con él, pero he estado en comunicación con la gente de logística, la decisión la tiene el cuerpo técnico, de ver quién va”, agregó el coach sonorense. Cabe señalar que las selecciones solo pueden llevar a un jugador naturalizado, por lo que Quintero no podrá contar con ambos en el clasificatorio.

Antes de buscar la hazaña en Puerto Rico, el combinado azteca afrontará una pequeña gira de preparación en la que enfrentará a la selección de Argentina el 24 de junio en Ciudad Juárez, el 25 de junio en Chihuahua y el 29 de junio en la Ciudad de México. Durante este proceso, el coach Quintero reducirá la lista de 40 jugadores a solo '12 Guerreros'.

